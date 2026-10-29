У Нігерії застрелили шейха Яхаю Масуссуку та Адаму Абубакара — Premium Times Nigeria

У Дутсін-Ма, штат Кацина, Нігерія, 26 жовтня 2026 року озброєні нападники застрелили релігійного вчителя шейха Яхаю Ібрагіма Масуссуку та Адаму Абубакара. Абубакара один зі знайомих шейха назвав його близьким другом. Як повідомляє Premium Times Nigeria, напад стався біля будинку Масуссуки в районі Карамбанін Дан Абба, Бакін Касува.

За даними поліції, на чоловіків напали двоє озброєних людей, які їхали на мотоциклі. Правоохоронці вказали, що стрілянина сталася приблизно о 19:30. Водночас сусід загиблого Алію Ладан сказав виданню, що почув постріли близько 20:30, після вечірньої молитви іша.

Свідчення сусіда

За словами Ладана, він бачив, як Масуссука виходив з дому, а після кількох пострілів знайшов його на землі. Сусід викликав допомогу та долучився до перевезення чоловіка до лікарні. Поліція повідомила, що лікар констатував смерть Масуссуки й Абубакара в лікарні.

Дружина вчителя Фатіма розповіла виданню PUNCH, що повернулася до будинку по забуту чоловіком сумку, коли почула чотири постріли.

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Зірване заняття та розслідування

Того ж вечора учень і соратник Масуссуки Абдулрахім Сабію готував студію в районі Хаїн-Гада, де шейх регулярно проводив вечірні заняття. Сабію увімкнув кондиціонер і чекав на вчителя між 20:30 та 20:40, однак натомість отримав звістку про стрілянину.

Один зі знайомих, обізнаний з подіями після нападу, також повідомив про поранення водія на ім'я Сулейман і жінки, а також про пошкодження автомобіля Toyota RAV4. Видання зазначило, що не змогло незалежно перевірити тяжкість травм або оглянути автомобіль, а первинна заява поліції не містила відомостей про інших постраждалих.

Екстремістське угруповання Ansaru заявило про відповідальність за напад, однак цю заяву незалежно не підтвердили. Поліція публічно не встановила особи нападників. Комісар поліції Алі Фаге доручив тактичним та оперативним підрозділам розслідувати вбивства і розшукати причетних. Президент Нігерії Бола Тінубу засудив убивства та наказав провести ретельне розслідування.

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