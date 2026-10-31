У Нігерії затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини — Premium Times Nigeria

У штаті Плато в Нігерії поліція затримала 40-річного Даву Дачунга за підозрою у вбивстві дружини Джессіки Даву. За даними правоохоронців, чоловік нібито вистрілив жінці в груди із саморобної вогнепальної зброї після побутової сварки у їхньому будинку в селі Хайта-Фвіл, район Вванг округу Когот.

Повідомлення про інцидент

Як повідомляє Premium Times Nigeria, про інцидент 20 жовтня поінформували поліцейський підрозділ у Кадуна-Вомі. Комісар поліції штату Айодеджі Фаніян доручив керівникові місцевого підрозділу направити правоохоронців на місце події.

Джессіку Даву доправили до лікарні, проте згодом медики констатували її смерть. Дачунга затримали після прибуття поліції.

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Вилучена зброя

Під час первинного обшуку помешкання підозрюваного поліцейські вилучили саморобну вогнепальну зброю та набої. Під час подальшого допиту детективи підрозділу реагування на насильницькі злочини штату вилучили додаткову зброю.

Загалом правоохоронці повідомили про вилучення трьох одиниць вогнепальної зброї та п’яти набоїв. Справу передали до кримінального слідчого департаменту штату Плато. Поліція заявила, що після завершення розслідування підозрюваному висунуть обвинувачення в суді.

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