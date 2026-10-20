У Нігерії затримали п’ятьох чоловіків у футболках із гаслом проти Тінубу — Deutsche Welle

У штаті Борно на північному сході Нігерії поліція затримала п’ятьох чоловіків віком від 21 до 44 років через футболки з гаслом «Tinubu Must Go!» проти президента Боли Тінубу. Їм висунули обвинувачення у злочинній змові, підбурюванні до заворушень, порушенні громадського порядку та хуліганстві.

Як повідомляє Deutsche Welle, поліція заявила, що затримання відбулося під час звичайного патрулювання. Правоохоронці також стверджують, що виявили в чоловіків речовини, які вважають ймовірно незаконними наркотиками, та інші предмети. Поліція наголосила, що їх не переслідують за політичні погляди.

Зустріч руху заблокували

Через два тижні після затримань поліція північного штату Кано перекрила доступ до місця запланованої зустрічі учасників руху «Tinubu Must Go!». Правоохоронці пояснили свої дії міркуваннями громадської безпеки.

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Amnesty International, як передає AFP, заявила, що затримані були прихильниками опозиційного Африканського демократичного конгресу. Виконавчий директор Amnesty International у Нігерії Іса Санусі назвав ці дії тривожною тенденцією придушення права на свободу об’єднань і висловлення думок. За його словами, люди мають право підтримувати або не підтримувати політичні партії та кандидатів.

Причини невдоволення

Рух «Tinubu Must Go!» виступає проти нинішньої адміністрації президента Тінубу та заявляє про намір мобілізувати прихильників перед президентськими виборами в Нігерії у січні 2027 року. Його вимоги стосуються не лише зміни влади: країна переживає одну з найгірших економічних криз останнього часу, на тлі високих цін на продукти, інфляції та різкого зростання транспортних витрат.

У північних регіонах Нігерії також зберігається складна безпекова ситуація, особливо в сільській місцевості. Понад десятиліття угруповання «Боко Харам» та його фракції ведуть збройне повстання проти держави, що, за даними DW, призвело до загибелі сотень тисяч людей і переміщення мільйонів жителів.

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