У Нігерії затримали підозрюваного під час отримання викупу — Premium Times Nigeria

У штаті Насарава в Нігерії військові та співробітники Служби державної безпеки затримали Мукаїлу Іліясу, якого силовики підозрюють у викраденні людей, під час отримання 200 тисяч найр. За даними Premium Times, затримання відбулося 29 жовтня в Аквабі, у районі місцевого самоврядування Еггон.

Спільна операція

Виконувач обов’язків офіцера з медіаінформації Об’єднаної оперативної групи Operation Whirl Stroke Ахмад Зубайру повідомив, що співробітники Служби державної безпеки попередили військових сектору 2 про погрозу жінці.

За його словами, у жінки нібито вимагали 200 тисяч найр, погрожуючи викраденням у разі відмови сплатити гроші. Після цього військові та співробітники служби безпеки провели спільну операцію із затримання підозрюваного.

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Передача грошей

Як зазначив Зубайру, один із військових діяв під прикриттям, видаючи себе за людину, яка мала передати гроші. Іліясу затримали під час отримання коштів, які вилучили правоохоронці.

Підозрюваного передали Службі державної безпеки для подальшого розслідування та можливого кримінального переслідування. Командувач Operation Whirl Stroke і командувач 5-ї дивізії нігерійської армії Мозес Гара відзначив координацію військових і співробітників служби безпеки та закликав їх продовжувати обмін розвідувальною інформацією.

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