У Нігерії затримали підозрюваного у вбивстві колишньої дівчини — Premium Times Nigeria

У штаті Анамбра в Нігерії поліція затримала Чіму Офоеке, якого підозрюють у вбивстві його колишньої дівчини Ммесоми Умеоріні. За даними поліції, жінка зникла 16 жовтня у громаді Уга, що в районі місцевого самоврядування Агуата.

Затримання після заяви про зникнення

Як повідомляє Premium Times, мати жінки звернулася до поліцейського підрозділу в Умучу із заявою про її зникнення. Речник поліції штату Точукву Ікенга заявив, що правоохоронці, діючи на основі оперативної інформації, разом із членами місцевого безпекового формування Agunechemba затримали чоловіка, якого назвали ймовірним колишнім хлопцем загиблої.

За словами Ікенги, під час первинного розслідування Офоеке, який походить зі штату Ебоні, нібито зізнався у вбивстві після того, як жінка припинила стосунки з ним. Він також, за твердженням поліції, показав слідчим місце, де виявили останки Умеоріні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Справу передали слідчим штату

Комісар поліції штату Анамбра Ннанна Ама розпорядився передати справу до Департаменту кримінальних розслідувань штату в місті Авка для комплексного розслідування. Він закликав жителів своєчасно повідомляти правоохоронцям про зникнення людей та іншу підозрілу активність.

Відео затримання, яке отримало видання, показує допит чоловіка силовиками. На записі він тримає мішок і, за даними Premium Times, зізнається, що всередині перебуває тіло його колишньої дівчини. Розслідування триває.

Читай нас у