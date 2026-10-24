У Нігерії знайшли авто та двох дітей, які зникли в Сулеї — Premium Times Nigeria

У місті Сулея штату Нігер у Нігерії поліція знайшла покинутий автомобіль Toyota Highlander та двох дітей віком 8 і 12 років, які зникли разом із машиною 19 жовтня. Автомобіль виявили вздовж траси Абуджа—Кадуна, а діти залишилися неушкодженими, повідомляє Premium Times.

За даними поліції, батько привіз дітей до державної школи в Сулеї, щоб оформити їх на навчання, але через неповний пакет документів їх не допустили. Чоловік залишив автомобіль на узбіччі, передав ключі дітям і пішов до сусіднього комп'ютерного центру зробити копії документів. Після повернення він не знайшов ані автомобіля, ані дітей.

Повідомлення про зникнення надійшло до підрозділу поліції в Маже приблизно о 10:32. Правоохоронці опитали охоронців школи та почали пошуки вздовж траси. За інформацією поліції, діти розповіли, що заснули, очікуючи на батька. Автомобіль із номером ABJ 810 GZ вилучили та обшукали, розслідування триває.

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Інші затримання

У кримінальному бюлетені поліції штату також ідеться про затримання 30-річного Белло Дарлінгтона в районі Майкункеле міста Мінна. За версією поліції, його підозрюють у кібербулінгу, поширенні неправдивої інформації та наклепі через відео в TikTok-акаунті wethepeoplegovernment. Правоохоронці стверджують, що у ролику він звинуватив комісара поліції та керівника однієї з установ у змові з метою позбавлення людини життя. Інші відео з акаунта перевіряють.

Також поліція затримала 28-річну Сафію Тукур. За даними правоохоронців, її підозрюють у тому, що під час побутового конфлікту 15 жовтня в районі Дарусалам у Мінні вона завдала чоловікові глибокого порізу гострим предметом. Потерпілого доправили до лікарні, а жінці висунули обвинувачення та залишили під вартою на час судового розгляду.

Мотоцикл і корови

Окремо поліція повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у спробі викрасти мотоцикл Bajaj із номером MNA 66 US у районі Масаба. Мотоцикл вилучили, а правоохоронці розшукують імовірного спільника Алію Бабу-Ндачіко. У Мокві затримали 57-річного Юсуфа Сані за підозрою у зберіганні двох викрадених корів. За даними поліції, він заявив, що отримав тварин на зберігання від Абдуллагі Дандамеґи, якого розшукують.

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