У Німеччині 15 гостей готелю постраждали через збій Microsoft — The Verge

У готелі парку розваг Phantasialand у Німеччині 15 людей постраждали після витоку хлорного газу в зоні басейну, чотирьох із них доправили до лікарні. Як повідомляє The Verge, під час масштабного збою Microsoft 365 та Outlook готель не отримав електронного попередження системи безпеки про підвищений рівень хлору в басейні.

Інцидент у готелі

За даними німецького мовника WDR, інцидент стався у п’ятницю. У дописі німецької пожежної служби у Facebook, який The Verge переклало машинним способом, йдеться, що технічна несправність призвела до потрапляння надмірної кількості хлору в басейн. Унаслідок цього хлорний газ поширився на прилеглу територію.

Характер травм постраждалих у повідомленнях не уточнюється. The Verge пов’язує недоставлене сповіщення системи безпеки з глобальним збоєм поштових сервісів Microsoft.

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Пояснення Microsoft

Microsoft оприлюднила звіт після інциденту. Компанія повідомила про три чинники, які суттєво вплинули на збій: помилку в оновленні, випущеному в липні, зростання навантаження після попереднього збою Teams та окрему проблему, яка напередодні вивела з ладу майже 14% серверних потужностей.

За поясненням Microsoft, ці обставини активували приховану помилку в липневому оновленні. У період пікового навантаження у США в четвер запити почали накопичуватися, а сервери перестали відповідати.

Збій тривав із четверга до ранку п’ятниці для багатьох компаній на східному узбережжі США, а про повне відновлення сервісів Microsoft повідомила в неділю. У компанії зазначили, що сервери після повернення в роботу знову перевантажував відкладений трафік, а автоматичні механізми відновлення не були розраховані на настільки масштабну недоступність.

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