У Німеччині 18,5% Tesla Model Y мали істотні несправності під час першого обов'язкового техогляду, який автомобілі проходять приблизно у трирічному віці. Модель посіла останнє місце серед 109 моделей у загальному рейтингу таких перевірок другий рік поспіль, повідомляє InsideEVs.

Результати перевірок

Німецька організація TÜV проаналізувала 9,7 млн обов'язкових перевірок технічної придатності автомобілів, проведених із липня 2025 року до червня 2026 року. Середній показник виявлення істотних несправностей для автомобілів відповідного віку становив 6,4%. Торік частка Tesla Model Y з такими несправностями дорівнювала 17,3%.

Інспектори найчастіше звертали увагу на зношення шарнірів підвіски: у Model Y цю проблему фіксували у 24 рази частіше, ніж у зіставних автомобілів. Несправності гальмівних дисків виявили у 3,4% перевірених Model Y проти середнього показника 1%. Також у цих електрокросоверів частіше фіксували проблеми з переднім освітленням.

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Пробіг і порівняння з іншими електромобілями

До першої перевірки Tesla Model Y у середньому проїжджали 58 тис. кілометрів. Це більше за середній пробіг автомобілів цієї вікової групи — 47 тис. кілометрів. Для порівняння, Mazda MX-30, яка посіла третє місце в рейтингу, мала частку невдалих перевірок на рівні 3% та середній пробіг 26 тис. кілометрів.

Електромобіль MG4 посів передостанню позицію: істотні несправності виявили у 16% машин за середнього пробігу 37 тис. кілометрів. У Tesla Model 3 цей показник становив 12,5%, а середній пробіг — 55 тис. кілометрів. Результати щодо Model Y стосуються версії автомобіля, що передувала оновленню Juniper.

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