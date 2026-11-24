У Німеччині органи у справах іноземців надсилають афганським біженцям вимоги з’явитися до дипломатичних представництв Афганістану, де вже працюють представники руху «Талібан». Такі візити можуть вимагати, зокрема, для встановлення особи під час підготовки до депортації, повідомляє Tagesschau.

Афганістан має в Німеччині посольство в Берліні та генеральні консульства в Бонні й Мюнхені. Німецький уряд називає представників «Талібану», які там працюють, консульськими посадовцями. Водночас у медіа з’являлися повідомлення, що таліби фактично перебрали контроль над цими установами.

Сотні вимог про явку

За даними Міністерства внутрішніх справ Баварії, від початку 2026 року в землі видали 561 вимогу про особисту явку до афганських консульств. У Баден-Вюртемберзі Міністерство юстиції та міграції повідомило про 192 такі вимоги.

Адвокат з міграційного права Маттіас Голлерер представляє афганця, якого відомство в Аугсбурзі зобов’язало з’явитися до консульства, хоча чоловік уже має чинний паспорт. За словами юриста, його клієнт побоюється, що інформація, отримана в консульстві, може бути використана проти його родини в Афганістані.

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Суперечлива судова практика

Таліби вимагають особистої явки до консульства перед тим, як погодитися прийняти афганського громадянина у разі депортації, підтвердило Міністерство юстиції Баден-Вюртембергу. Від 2024 року Німеччина депортувала до Афганістану понад 300 людей: спочатку лише засуджених за кримінальні злочини, а від літа 2026 року — також осіб без судимостей.

Голлерер оскаржив вимогу про явку в суді. В двох термінових справах Адміністративний суд Кельна підтримав афганських громадян, вказавши на відсутність необхідності такого візиту та поставивши під сумнів, що в консульстві перевірятимуть лише особу заявників. Водночас Адміністративний суд Карлсруе визнав аналогічну вимогу законною.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що визнає державу Афганістан, але не визнає політично уряд талібів. На думку уряду, відсутність такого визнання сама по собі не виключає обов’язку з’явитися до представництва. На запит про можливий тиск під час співбесід у консульствах там відповіли, що конкретний порядок проведення таких зустрічей визначають країни походження.

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