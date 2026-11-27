У Німеччині партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) зберегла перше місце в новому опитуванні ZDF «Політичний барометр», набравши 28% підтримки. Як повідомляє Der Spiegel, показник AfD не змінився порівняно з опитуванням два тижні тому.

Підтримка Союзу знизилася

Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, Союз отримав би 21% голосів — на один відсотковий пункт менше, ніж у попередньому дослідженні. Соціал-демократична партія Німеччини додала один пункт і набрала 14%.

Партія Зелених залишилася на рівні 15%, «Ліві» отримали 10%, а Вільна демократична партія — 3%. За даними опитування, цього результату недостатньо для проходження ВДП до Бундестагу.

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Коаліція без більшості

Інші партії сукупно отримали 9% підтримки, водночас жодна з них не досягла позначки 3%. Чинна коаліція Союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини, за результатами опитування, не мала б власної більшості.

Дослідження Forschungsgruppe Wahlen для ZDF проводили 24–26 листопада телефоном та онлайн. У ньому взяли участь 1245 випадково відібраних виборців, які мають право голосу. Похибка становить приблизно три відсоткові пункти для результату на рівні 40% і близько двох пунктів для результату на рівні 10%.

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