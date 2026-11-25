У Німеччині Федеральна спілка захисту прав споживачів (vzbv) подала позов про припинення порушень проти Luxottica Group, виробника окулярів Ray-Ban, а також розпочала судову процедуру проти Meta. Організація вважає, що вбудовані камери смартокулярів можуть дозволяти робити фото й відео людей так, що вони цього не помітять. Як повідомляє Tagesschau, позов проти Luxottica подали до Вищого земельного суду Берліна.

Претензії щодо захисту даних

Смартокуляри Meta та Ray-Ban оснащені камерами, мікрофонами, динаміками й функціями штучного інтелекту. За допомогою голосових команд користувачі можуть робити фото й відео, ставити запитання ШІ та отримувати інформацію про довкілля. Про активний запис повідомляє невеликий світловий індикатор на оправі.

У vzbv вважають такого сигналу недостатнім. За словами членкині правління організації Рамони Поп, стороннім людям важко зрозуміти, чи обробляються їхні дані та яким чином. Вони також можуть не знати, чи використовують ці дані для навчання систем штучного інтелекту, і майже не мають можливості реалізувати права на захист персональних даних або заперечити проти їхньої обробки.

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Ризики для власників окулярів

Захисники прав споживачів заявляють, що в інтернет-магазині Ray-Ban покупців недостатньо інформують про обмеження щодо використання окулярів у публічних місцях. За певних умов людина, яка збирає персональні дані інших осіб за допомогою окулярів, може бути притягнута до відповідальності за правилами Загального регламенту ЄС про захист даних. У vzbv попередили, що зйомка в метро чи ресторані в найгіршому разі може призвести до штрафу від органів захисту даних.

Організація також назвала оманливими рекламні заяви Meta, які, на її думку, створюють враження, ніби всі заявлені функції можна безперешкодно використовувати у повсякденному житті. Meta повідомила, що позовна заява їй ще не надійшла, та вказала на захисні механізми: індикатор запису неможливо вимкнути, а камера деактивується, якщо її закрити або спробувати змінити її роботу.

Водночас смартокуляри можуть бути корисними людям із порушеннями зору: ШІ здатен описувати їм оточення або читати тексти вголос.

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