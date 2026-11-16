У Німеччині атакували цифрові акаунти громадян — Anadolu Agency

У Німеччині невідомі особи в понеділок здійснили масові автоматизовані спроби входу до цифрових облікових записів громадян у системі BundID. Про інцидент повідомило Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини, передає Anadolu Agency.

Облікові дані з витоків

Атакувальники намагалися отримати несанкціонований доступ до облікових записів, перевіряючи комбінації імен користувачів і паролів, які раніше потрапили у витоки. Такий метод називають credential stuffing: він передбачає масове тестування скомпрометованих облікових даних.

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Представник Федерального відомства з інформаційної безпеки підтвердив, що установа знає про інцидент у сфері IT-безпеки, пов’язаний з акаунтами BundID. За даними агентства, через автоматизовані масові спроби авторизації користувачі були заблоковані у своїх облікових записах.

Код електронною поштою

У понеділок уранці посадовці тимчасово вимкнули можливість входу за паролем. У другій половині дня її відновили з новою вимогою: користувачі, які входять за іменем користувача та паролем, мають додатково ввести одноразовий код безпеки, надісланий електронною поштою.

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