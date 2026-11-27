У Німеччині рівень безробіття серед людей із тяжкою інвалідністю у 2025 році становив 12%, тоді як роком раніше дорівнював 11,6%. У середньому за рік роботу шукали майже 185 тисяч таких людей — більш як на 5% більше, ніж у 2024 році, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Inklusionsbarometer Arbeit.

Показник зріс до рекордного рівня

Автори барометра, який готують організація Aktion Mensch і Handelsblatt Research Institute, зазначили, що кількість людей із тяжкою інвалідністю, які шукали роботу, стала найбільшою від початку публікації дослідження у 2013 році. Ситуація надалі погіршилася: у жовтні 2026 року безробітними були зареєстровані майже 193 тисячі людей із тяжкою інвалідністю, що приблизно на 4% більше, ніж за рік до того.

В Aktion Mensch головною причиною назвали слабку економічну кон’юнктуру. Речниця організації Крістіна Маркс охарактеризувала це як черговий крок назад для рівноправної участі людей з інвалідністю на ринку праці.

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Частина роботодавців не виконує квоту

Роботодавці, які в середньому мають щонайменше 20 робочих місць, зобов’язані працевлаштовувати людей із тяжкою інвалідністю на 5% посад. У 2024 році ця вимога стосувалася близько 180 700 компаній та установ. Повністю квоту виконали 39% із них, а щонайменше частково — три чверті. Водночас приблизно кожна четверта компанія не заповнила жодного обов’язкового робочого місця.

Середня квота працевлаштування людей із тяжкою інвалідністю у 2024 році незначно зросла — з 4,41% до 4,45%. За даними Aktion Mensch, це забезпечили переважно державні роботодавці, де показник становив 6,1%. У приватному секторі він залишився на рівні 4,2%. Окремо видання зазначає, що минулого року роботодавці подали майже 26 тисяч заяв на дозвіл звільнити працівників із тяжкою інвалідністю — на понад 15% більше, ніж роком раніше.

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