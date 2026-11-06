У Німеччині біля кордону з Польщею у дикої гуски виявили пташиний грип — RMF24

У землі Бранденбург на сході Німеччини, поблизу польського кордону, у дикої гуски виявили вірус пташиного грипу. Заражену тварину знайшли в районі Одер-Шпрее, повідомляє RMF24 з посиланням на Міністерство сільського господарства Бранденбургу та агентство Reuters.

Спалах H5N1 на фермі індиків

Ще один осередок високопатогенного грипу птиці H5N1 підтвердили в районі Росток у землі Мекленбург — Передня Померанія. Вірус виявили на фермі в громаді Лалендорф, де утримували близько 6 тисяч індиків. Усе поголів’я ліквідували.

Навколо господарства місцева влада визначила захисну зону радіусом три кілометри та зону спостереження радіусом 10 кілометрів. Для птахівників у цих районах запровадили спеціальні обмеження, покликані не допустити поширення вірусу на інші господарства.

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Обмеження на півночі Німеччини

4 листопада H5N1 також підтвердили на фермі племінних індиків у Дорнумі, в районі Ауріх у Нижній Саксонії. Там утримували приблизно 6 тисяч птахів; навколо об’єкта також встановили обмежувальні зони та готували ліквідацію стада.

У землі Шлезвіг-Гольштейн райони Дітмаршен і Нордфрісланд запровадили обов’язок утримувати птицю в закритих приміщеннях після виявлення вірусу у диких птахів і підтвердження осередків на фермах. У Дітмаршені вимога поширюється на господарства зі стадами від 50 птахів, а в зонах підвищеного ризику вздовж узбережжя та річки Айдер — на всіх власників птиці.

Високопатогенний грип птиці найчастіше фіксують восени, коли перелітні птахи переміщуються на південь. Дика птиця може переносити вірус і становити загрозу для птахоферм.

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