У Німеччині бюджет премій на електромобілі може вичерпатися раніше — Der Spiegel

У Німеччині бюджет державної премії на купівлю електромобілів може вичерпатися раніше, ніж планував федеральний уряд. Про це пише Der Spiegel, пов’язуючи ситуацію з високим попитом на електрокари.

Високий попит і обмежена пропозиція

За даними видання, наплив охочих придбати електромобілі створює труднощі не лише для федерального уряду, а й для деяких автовиробників. Der Spiegel описує ситуацію як поєднання значного попиту з обмеженою пропозицією електромобілів.

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Кошти, передбачені на державну премію, обмежені. За оцінкою видання, бюджет програми може бути використаний швидше, ніж передбачалося.

Питання для покупців

На цьому тлі для людей, які замовляють електромобіль зараз, залишається відкритим питання, чи зможуть вони отримати державну премію. Матеріал Der Spiegel присвячений тому, що варто враховувати потенційним покупцям за умов можливого швидкого вичерпання коштів програми.

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