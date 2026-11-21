У Німеччині організований державою базовий фондовий продукт для приватних накопичень на додаткову пенсію, імовірно, не буде готовий до старту реформи 1 січня 2027 року. Представник Федерального міністерства фінансів заявив, що цей продукт стане доступним «імовірно лише після старту», повідомляє Der Spiegel. За даними Redaktionsnetzwerk Deutschland із посиланням на урядові кола, його можуть запровадити не раніше наступного літа.

Потрібна постанова Мінфіну

Поки державного стандартного варіанта немає, заощаджувачам доведеться обирати пропозиції банків, фондових компаній або страховиків. Вони також пропонуватимуть стандартні продукти та портфелі з акційними чи облігаційними фондами на вибір.

Функції провайдера державного варіанта потенційно можуть виконувати Бундесбанк, банківська група KfW або Німецьке пенсійне страхування. Для цього Міністерство фінансів має підготувати окрему постанову, робота над якою триває довше, ніж очікувалося. У відомстві заявили, що продовжують вивчати, як належно реалізувати цей механізм. Закон про додаткове приватне пенсійне забезпечення набув чинності наприкінці травня.

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Яку підтримку передбачає реформа

Із 2027 року громадяни зможуть накопичувати кошти на пенсію через індексні фонди ETF, акційні фонди та облігації. За внесків до 360 євро на рік держава доплачуватиме 50 центів за кожен внесений євро. Для внесків від 360 до 1800 євро доплата становитиме 25 центів за євро, а максимальна базова державна підтримка сягатиме 540 євро на рік.

Для сімей також передбачено доплату 300 євро на рік за кожну дитину. Повний розмір цієї надбавки можна буде отримати за щомісячних внесків від 25 євро. Споживчі центри закликали Мінфін якнайшвидше представити необхідну постанову, оскільки велика кількість приватних продуктів може відлякувати людей. Експерти радять зачекати, доки стануть зрозумілими умови та витрати заощаджувальних продуктів: навіть у разі відкриття депозитарного рахунку наприкінці 2027 року можна буде отримати повну державну підтримку за цей рік.

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