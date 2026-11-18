У Німеччині для запуску малого бізнесу потрібно пройти процедури, що в середньому займають 3942 години, або майже 500 восьмигодинних робочих днів. Це найвищий показник серед 27 країн, охоплених Index of Bureaucracy 2026, повідомляє Euronews.

Майже у 18 разів довше, ніж у Франції

Індекс підготував Adam Smith Center for Economic Freedom при Флоридському міжнародному університеті. Він підраховує час, необхідний невеликій компанії для виконання процедур, потрібних для початку законної роботи: від реєстрації до отримання місцевих дозволів, з урахуванням часу очікування погоджень.

Дослідження не є рейтингом усіх країн ЄС: воно охоплює 27 держав, зокрема 20 країн Латинської Америки та Карибського басейну, п’ять країн ЄС, Велику Британію та Україну. Франція посіла перше місце з показником 223 години, або приблизно 28 робочих днів. Таким чином, у Німеччині процес займає майже у 18 разів більше часу.

Італія має показник 303 години, Португалія — 335 годин, а Іспанія — 707 годин. Середній показник для всіх 27 країн становить 1638 годин, що дорівнює приблизно дев’яти з половиною місяцям за умови восьмигодинного робочого дня.

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Дозволи та реєстрація

На муніципальні дозволи й реєстрацію в Німеччині припадає близько 2400 годин, ще приблизно 1440 годин займають процедури ідентифікації та внесення до реєстрів. Провідна авторка дослідження Сарі Леві-Карсьєнте пояснила, що значну частину навантаження створюють складні місцеві вимоги, взаємодія торгових відомств із численними муніципальними підрозділами, паперові документи та послідовні погодження.

Показник Німеччини є середнім для трьох типів бізнесу з урахуванням частки відповідних секторів в економіці. Для ферми з вирощування свиней і зернових або виробника верстатів процедура може зайняти 8633 години, зокрема через отримання повного екологічного дозволу. Для автодилера з ремонтною майстернею індекс наводить показник 2056 годин.

За оцінкою дослідження, надмірна бюрократія може стримувати створення компаній і підштовхувати частину підприємців до неформальної економіки. Водночас автори застерігають, що цифровізація сама по собі не розв’яже проблему, якщо вона лише автоматизує неефективні процедури.

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