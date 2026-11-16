У Німеччині двоє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) стали об’єктами масштабної поліцейської операції в серпні 2026 року разом із ще 13 людьми. Правоохоронці підозрюють фігурантів у продовженні діяльності угруповання Artgemeinschaft, забороненого у 2023 році. Адвокати депутатів відкидають ці підозри, повідомляє Deutsche Welle.

Розслідування щодо Artgemeinschaft

До заборони Artgemeinschaft вважали однією з найбільших і найвпливовіших неонацистських організацій Німеччини. DW зазначає, що справа за участю депутатів посилила дискусію про зв’язки AfD з етнонаціоналістичними та неонацистськими середовищами.

Німецька служба внутрішньої розвідки класифікувала AfD як організацію, яку підозрюють у правому екстремізмі. У кількох федеральних землях партію вже вважають підтверджено правоекстремістською. Дослідник правого екстремізму з Дюссельдорфського університету прикладних наук Фабіан Вірхов в інтерв’ю DW висловив думку, що AfD загалом є крайньоправою партією з тенденціями, пов’язаними з фашистським рухом.

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Колишні члени заборонених організацій

За даними газети Welt, четверо співробітників парламентської фракції AfD у Саксонії-Ангальт раніше входили до забороненої організації «Патріотична німецька молодь» (HDJ). Це неонацистське молодіжне об’єднання, засноване на расовій ідеології націонал-соціалізму, організовувало воєнізовані табори для молоді. Двоє з цих працівників раніше обіймали керівні посади в HDJ і нині тісно працюють із політиком AfD Ульріхом Зігмундом, який прагне стати першим прем’єр-міністром землі від AfD у грудні.

І Artgemeinschaft, і HDJ внесені до переліку організацій, членство в яких AfD вважає несумісним із перебуванням у партії. Водночас журнал Spiegel повідомляв, що колишній член федерального керівництва AfD Андреас Кальбіц, якого виключили з партії у 2020 році через неповідомлене членство в HDJ, знову працює на AfD — співробітником депутата земельного парламенту Ганса-Томаса Тільшнайдера.

Федеральне керівництво AfD, окремі депутати та парламентські працівники, до яких звернулася Deutsche Welle, не відповіли на запити про реагування партії на минулу діяльність її членів і співробітників у неонацистських або етнонаціоналістичних організаціях.

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