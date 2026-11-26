Німецька компанія Quantum Systems заявила про світовий рекорд швидкості для літального апарата на акумуляторній електриці. Її дрон Apex Recordhunter на військовій базі в Німеччині показав офіційний результат 727 км/год на 100-метровій дистанції у двох напрямках, повідомляє European Security and Defence.

Як підтвердили результат

За даними видання, рекорд на місці перевірили незалежні експерти. Вони оцінили дані GPS про швидкість і звірили їх із журналами польоту, збереженими у бортовому реєстраторі дрона.

Попередню спробу команда підрозділу N3XT здійснила у жовтні 2026 року під час багатодоменних навчань Forward Edge 26. Тоді Apex Recordhunter досяг 777 км/год в одному напрямку, а пікова швидкість становила 795 км/год. Подальній офіційний результат у двосторонньому польоті — 727 км/год — компанія пов’язує з продовженням розробки, випробуваннями та оптимізацією системи.

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Демонстратор для перехоплення дронів

Apex Recordhunter розробив підрозділ N3XT, який займається експериментальними технологіями та передовими інженерними рішеннями. Компанія позиціонує апарат як високошвидкісний технологічний демонстратор для систем протидії безпілотникам. За даними Quantum Systems, напрацювання проєкту вже використали під час розробки системи Skyron Counter-UAS і планують застосовувати для майбутніх високошвидкісних перехоплювачів, зокрема в силових установках, управлінні енергією та інтеграції систем.

Співзасновник і співгенеральний директор Quantum Systems Флоріан Зайбель заявив, що компанія розробляє такі рішення у відповідь на швидші й маневреніші повітряні загрози, зокрема російські реактивні дрони Geran-4 і Geran-5. Для створення Apex Recordhunter Quantum Systems залучила партнерів EOS, Liebherr, Mejzlik і Hargrave Technologies: вони постачали адитивно виготовлені деталі, високопродуктивну батарею, пропелери та електронні регулятори швидкості.

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