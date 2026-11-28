У Німеччині генерал-лейтенант Гайко Гюбнер стане новим інспектором сухопутних військ Бундесверу. Відповідне кадрове рішення ухвалив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

Інспектор є найвищим за посадою військовослужбовцем сухопутних військ і відповідає за їхню кадрову та матеріальну готовність до виконання завдань. Сухопутні війська є одним із чотирьох видів збройних сил Німеччини поряд із військово-повітряними та військово-морськими силами, а також силами кібер- й інформаційного простору.

Наступник Крістіана Фройдінга

Гюбнер змінить на посаді генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга. На початку наступного року Фройдінг має стати генеральним інспектором Бундесверу — найвищим військовослужбовцем німецьких збройних сил.

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Пісторіус назвав Гюбнера досвідченим наступником, який добре обізнаний із реформами в сухопутних військах. Як заступник Фройдінга він супроводжував і допомагав формувати зміни, зокрема цифровізацію збройних сил та запровадження автономних систем. Міністр також заявив, що Гюбнер знає, які висновки для обороноздатності Німеччини слід зробити з війни Росії проти України.

Досвід командування та закордонних місій

58-річний Гюбнер із вересня 2025 року обіймає посади заступника інспектора сухопутних військ і командувача базової військової організації при Командуванні сухопутних військ у Штраусберзі. Раніше він командував 1-ю танковою дивізією в Ольденбурзі у 2021–2025 роках, танковою бригадою 21 в Аугустдорфі у 2016–2018 роках та 212-м танково-піхотним батальйоном у 2009–2011 роках.

Гюбнер, який народився 1968 року, вступив до Бундесверу як строковик у 1987 році. Він здобув освіту з ділового адміністрування в Університеті Бундесверу в Гамбурзі та пройшов генеральноштабну підготовку в Німеччині й США. Також він був ад'ютантом міністерки оборони та керівником офісу генерального інспектора. У 1999 році Гюбнер служив командиром роти в Косові, а 2011 року очолював навчально-охоронний батальйон місії ISAF у Мазарі-Шаріфі в Афганістані.

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