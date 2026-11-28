Федеральне міністерство економіки Німеччини передало іншим міністерствам на погодження проєкт нових максимальних цін на пальне. Обмеження планують запровадити з січня після завершення дії знижки на пальне наприкінці року, повідомляє Tagesschau.

Як працюватиме обмеження

Проєкт передбачає загальнонаціональну граничну ціну для бензину Super E5, E10 та дизельного пального на громадських автозаправках. Її в робочі дні розраховуватиме підрозділ моніторингу ринку при Федеральному картельному відомстві за визначеними формулами.

Одним із параметрів для розрахунку мають стати оптові ціни за попередні дні в найдорожчому з 11 регіонів розміщення паливних сховищ. Початково механізм пропонують застосовувати до 31 березня, однак його дію можуть продовжити.

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Штрафи та можливі зміни

Перевищення встановленої межі вважатиметься адміністративним правопорушенням. Операторам АЗС може загрожувати штраф до 100 тисяч євро, а компаніям, які визначають ціни продажу, — до 500 тисяч євро.

Автозаправки на автобанах планують виключити з-під дії обмеження. Федеральним землям також можуть дозволити встановлювати інші максимальні ціни. У Міністерстві економіки наголошують, що новий механізм не є ще однією знижкою на пальне: надто низькі ціни можуть зробити імпорт і постачання пального нерентабельними.

Міністерства, очолювані представниками СДПН, можуть наполягати на змінах у проєкті. Зокрема, вони можуть запропонувати орієнтуватися на середню, а не найдорожчу ціну серед регіонів паливних сховищ. Кабінет міністрів Німеччини може розглянути документ у середу.

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