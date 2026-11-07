У Німеччині ізолювали стабільні оксоборани після 60 років пошуків — ScienceDaily

Науковці Вюрцбурзького університету в Німеччині розробили спосіб отримувати та ізолювати органічні оксоборани — молекули, які тривалий час вважали надто нестійкими для вивчення. Як повідомляє ScienceDaily, дослідникам вдалося синтезувати три різні стабільні сполуки цього типу.

Проблема, яку не могли розв’язати десятиліттями

Оксоборани характеризуються потрійним зв’язком між бором і киснем. Хіміки намагалися отримати такі молекули щонайменше з початку 1960-х років. Раніше їх вдавалося виявляти або фіксувати лише за екстремальних умов, а також отримувати споріднені похідні. Водночас стабільні органічні оксоборани, які можна було б ізолювати та досліджувати, залишалися недосяжними.

Роботу очолила група професора Гольгера Брауншвайга. Його лабораторія понад 15 років досліджує незвичні зв’язки за участю бору. У 2012 році команда повідомила про першу молекулу з потрійним зв’язком між двома атомами бору, а у 2025 році — про першу нейтральну молекулу з потрійним зв’язком між бором і вуглецем.

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Несподіваний результат реакції

Відкриття зробили аспіранти Лукас Любчик і Крістіан Маркль, які окремо досліджували реакції диборакумулену з різними кетонами. Під час експериментів вони отримали жовті та помаранчеві тверді речовини. Згодом з’ясувалося, що основними продуктами реакцій стали саме оксоборани, хоча очікувалися інші хімічні результати.

Дослідження опублікували в журналі Nature Chemistry. Обчислювальну підтримку надала група професора Ашвіні К. Пхукана з Університету Тезпура в Індії. Тепер команда перевіряє, наскільки широко цей метод можна застосувати для синтезу інших оксоборанів та споріднених важкодоступних сполук.

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