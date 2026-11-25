У Німеччині хакери отримали доступ до персональних даних клієнтів онлайн-магазину мережі взуття Deichmann. Як повідомляє Der Spiegel, компанія заявила, що припинила несанкціонований доступ і закрила вразливість, якою скористалися зловмисники.

Які дані могли потрапити до хакерів

За даними Deichmann, інцидент міг зачепити імена, адреси, електронні адреси та номери телефонів клієнтів, а також обраний ними спосіб оплати під час покупки. Водночас дані для входу до облікових записів, паролі та платіжні дані, за твердженням ритейлера, не були викрадені.

Компанія планує повідомити електронною поштою клієнтів, яких потенційно торкнувся інцидент. Deichmann також поінформувала компетентні органи та подала заяву до правоохоронців.

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Попередження про фішинг

Ритейлер повідомив, що поки не має ознак зловживання отриманими даними, однак закликав клієнтів бути уважними до фішингових повідомлень. Зловмисники можуть видавати себе за Deichmann у листах, телефонних дзвінках або звичайній пошті та використовувати справжні дані про замовлення, щоб викликати довіру.

У компанії наголосили, що не запитують паролі чи платіжні дані через електронну пошту, телефон або SMS. Обставини кібератаки Deichmann не розкрила; компанія з’ясовує деталі інциденту разом із зовнішніми експертами з безпеки.

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