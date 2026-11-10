У Німеччині ХДС/ХСС хочуть обмежити виплати Kindergeld за кордон — Der Spiegel

Політики німецьких Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу запропонували ускладнити виплату державної допомоги на дітей Kindergeld сім’ям, чиї діти проживають в інших країнах ЄС. Вони також виступають за те, щоб розмір такої допомоги залежав від вартості життя у країні проживання дитини, повідомляє Der Spiegel.

Пропозиція змінити правила ЄС

Заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Гюнтер Крінгс закликав змінити європейські правила щодо соціальних виплат. За його словами, Німеччина щороку спрямовує за свої кордони близько пів мільярда євро дитячої допомоги.

Крінгс заявив, що виплати для дітей, які живуть, зокрема, у Болгарії або Румунії, не мають розраховуватися за рівнем вартості життя в Німеччині. Він також стверджує, що вищий розмір німецької допомоги створює стимул для отримувачів у країнах Південно-Східної Європи та пов’язаний із ризиком зловживань.

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Кількість виплат зросла

Експерт ХСС із внутрішніх справ Штефан Маєр виступив за повне припинення виплат німецької Kindergeld на дітей, які живуть за кордоном. Якщо це неможливо швидко реалізувати юридично, він пропонує коригувати суми відповідно до вартості життя в країні проживання.

Підставою для таких виплат є європейські правила координації соціального забезпечення: ключове значення має країна, де одержувач працює і, як правило, сплачує податки. За даними Федерального агентства зайнятості, про які повідомляла Bild і які на запит отримала партія BSW, наприкінці 2025 року виплати німецької дитячої допомоги здійснювалися на 291 292 дітей, що проживають за кордоном. У 2011 році таких випадків було 103 559, а у 2015 році — 158 169.

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