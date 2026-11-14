У Німеччині ХСС пропонує посилити скорочення виплат за дострокову пенсію — Der Spiegel

У Німеччині парламентська група Християнсько-соціального союзу (ХСС) пропонує збільшити щомісячне скорочення пенсійних виплат для людей, які достроково виходять на пенсію за програмою для застрахованих із тривалим страховим стажем. Ініціативу озвучив голова земельної групи ХСС у Бундестазі Александер Гоффманн, повідомляє Der Spiegel.

Пропозиція ХСС

За словами Гоффманна, скорочення мають зрости з нинішніх 0,3% до 0,4% за кожен місяць дострокового виходу на пенсію. Він назвав таке рішення давно назрілим. Політик зазначив, що раніше обговорювали підвищення до 0,5%, однак, за його словами, юридично оформленим варіантом стане ставка 0,4%.

Програма для застрахованих із тривалим стажем доступна тим, хто сплачував внески до пенсійної системи щонайменше 35 років. Вона дає змогу вийти на пенсію з 63 років, але передбачає довічне скорочення виплат. Наразі вихід на пенсію на рік раніше від установленого віку означає зменшення пенсії на 3,6%.

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Скорочення федеральних дотацій

Гоффманн пропонує запровадити нові правила так, щоб вони вплинули на бюджет 2027 року. За його словами, Міністерство праці Німеччини має запропонувати графік змін. Урядова пенсійна комісія раніше обговорювала можливість підвищення скорочень, проте не внесла цього кроку до своїх рекомендацій.

Ініціатива пов’язана з наміром федерального уряду у 2027 році скоротити дотації до пенсійного страхування на 3 млрд євро замість раніше запланованого скорочення на 1 млрд євро. Гоффманн заявив, що вищі скорочення виплат частково компенсують це зменшення та дадуть змогу не підвищувати внески до пенсійної системи понад уже прогнозований рівень.

Зміни не стосуватимуться пенсії для осіб із особливо тривалим страховим стажем — щонайменше 45 років. Учасники цієї програми можуть нині вийти на пенсію без скорочень виплат до двох років раніше за встановлений пенсійний вік. У 2025 році дострокова пенсія для людей зі стажем від 35 років становила 25,7% усіх новопризначених пенсій у Німеччині.

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