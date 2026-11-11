У Німеччині кількість безробітних із вищою освітою сягнула 372 тисяч — Der Spiegel

У Німеччині кількість безробітних людей із вищою освітою в серпні 2026 року зросла до рекордних 372 тисяч. Найбільше це зачіпає молодих випускників віком до 30 років, повідомляє Der Spiegel із посиланням на Федеральне агентство зайнятості Німеччини.

П’ятирічне зростання

За даними агентства, кількість безробітних фахівців із дипломом про вищу освіту безперервно збільшувалася протягом останніх п’яти років. Водночас наявність освіти загалом і надалі істотно знижує ризик залишитися без роботи.

У 2025 році рівень безробіття серед людей із вищою освітою становив 3,3%. Це приблизно вдвічі менше, ніж серед населення загалом. Серед людей із завершеною професійною освітою показник був дещо вищим — 3,6%, тоді як серед тих, хто не має професійної освіти, він перевищував 21%.

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Різниця між спеціальностями

Статистика також засвідчує значні відмінності залежно від напряму навчання. У 2025 році рівень безробіття серед випускників педагогічних спеціальностей був нижчим за 2%.

Натомість серед випускників гуманітарних спеціальностей без роботи перебували 4,6%, що перевищує середній показник серед людей із вищою освітою. Серед інженерів рівень безробіття становив 3,8%.

Федеральне агентство зайнятості пов’язує зростання безробіття зі складною економічною ситуацією та дедалі ширшим використанням штучного інтелекту. За оцінкою агентства, молоді люди на початку кар’єри особливо зазнають такого впливу, хоча загалом ШІ не має витіснити цілі професії.

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