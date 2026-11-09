У Німеччині літр E10 подешевшав до менш ніж 2 євро — Der Spiegel

У Німеччині середня ціна літра бензину E10 у неділю знизилася до 1,996 євро — на 7,6 цента менше, ніж тижнем раніше. Дизельне пальне за той самий період подешевшало на 4,1 цента — до 2,241 євро за літр, повідомляє Der Spiegel із посиланням на ADAC.

Нафта почала тиждень зі зниження

Бензин E10 у середньому по країні коштував менш як 2 євро за літр також у п’ятницю та суботу. У неділю ціни на обидва види пального були лише незначно вищими, ніж напередодні. Перші дані сервісу Tankerkönig у понеділок вказували на подальше невелике зниження.

Вартість нафти Brent із постачанням у січні на початку торгів у понеділок становила 96,76 долара за барель, або приблизно на 1,5% менше, ніж у п’ятницю. Видання пов’язує зниження нафтових котирувань зі сподіваннями на дипломатичне врегулювання війни між США та Іраном.

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Ціни різняться залежно від регіону

Ціни на пальне у Німеччині помітно відрізняються залежно від регіону та часу доби. За даними видання, після запровадження правила дванадцятої години найвигіднішим часом для заправки є пізній ранок. У багатьох регіонах у понеділок вранці можна було знайти пропозиції трохи вище 1,80 євро за літр, а подекуди — і нижче цього рівня.

Європейські біржі відновлюються

Європейські фондові індекси також продемонстрували відновлення після падіння технологічних акцій минулого тижня. Індекс DAX зріс на 1,1% — до 26 102 пунктів, повернувшись вище позначки 26 тисяч пунктів. EuroStoxx50 додав 1,3%.

Головний ринковий аналітик CMC Markets Андреас Ліпков заявив, що перший шок після проміжних виборів у США, схоже, минув. За його словами, частина інвесторів вважає суттєво знижені котирування привабливою можливістю для входу на ринок.

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