У Німеччині майже 70% іммігрантів мають роботу — Deutsche Welle

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У Німеччині рівень зайнятості серед іммігрантів становить майже 70% і є вищим, ніж у більшості країн ЄС. Про це йдеться у звіті про інтеграцію, представленому в Берліні, повідомляє Deutsche Welle.

Уповноважена уряду з питань інтеграції Наталі Павлік загалом позитивно оцінила ситуацію. За її словами, інтеграція стабільно поліпшується попри наявні перешкоди та виклики. Вона наголосила, що люди, які постійно живуть у Німеччині, мають вивчати мову та дотримуватися законів країни.

Працевлаштування та міграційне походження

Звіт підготувала команда під керівництвом директора Німецького центру досліджень інтеграції та міграції DeZIM Франка Кальтера, використавши державну статистику, опитування та незалежні дослідження. За його даними, близько 30% населення Німеччини має міграційне походження, зокрема якщо хоча б один із батьків людини є іммігрантом.

Кількість працівників без німецького громадянства зросла з приблизно 1,8 млн у 2009 році до 5,8 млн у 2025-му. Найбільше зростання зафіксували у сферах охорони здоров’я та соціальних послуг.

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Проблеми з інтеграцією

Водночас автори звіту вказують на складнощі з працевлаштуванням жінок із міграційним походженням, особливо тих, які мають дітей і чиї чоловіки працюють. У таких сім’ях працевлаштовані близько 60% жінок, тоді як серед жінок у сім’ях із німецькими паспортами цей показник становить майже 88%.

Перешкоди в доступі до освіти та ринку праці також мають переважно молоді чоловіки, які прибули до Німеччини як біженці. Серед засуджених 40% не мають німецького громадянства, що суттєво перевищує їхню частку серед населення. Водночас люди без німецького паспорта частіше самі стають жертвами злочинів.

Павлік розкритикувала скорочення фінансування інтеграційних курсів, наголосивши на ключовій ролі вивчення мови. Соціал-демократи також пропонують надати більш стабільний статус проживання біженцям, які вже певний час працюють у Німеччині, зокрема вихідцям із Сирії та України.

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