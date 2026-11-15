У Німеччині можуть зберегти виплати для малих сонячних установок — Der Spiegel

У Німеччині для малих сонячних установок потужністю до 25 кіловат можуть зберегти виплати за електроенергію, відпущену в загальну електромережу. За даними Der Spiegel, про фахову домовленість у межах коаліційних переговорів між Соціал-демократичною партією Німеччини та партіями Союзу повідомила енергетична речниця парламентської фракції СДПН Ніна Шеєр.

Підтримку планували скоротити

Наприкінці липня міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе представила проєкт реформи Закону про відновлювані джерела енергії. Він передбачав, що нові установки зі встановленою потужністю менш як 25 кіловат, зокрема малі дахові фотоелектричні системи, з 2027 року не отримуватимуть постійної підтримки.

На перехідний трирічний період пропонували запровадити нижчі виплати. Після цього домогосподарства мали б продавати вироблену електроенергію на біржі.

Виплата за відпуск електроенергії забезпечує власникам установок відновлюваної енергетики фіксований дохід за струм, поданий до загальної мережі. Цей механізм критикують, оскільки за низьких ринкових цін різницю покриває федеральний бюджет. Прихильники скасування підтримки вважають, що нові дахові установки можуть окупатися завдяки значному власному споживанню електроенергії.

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Остаточної угоди немає

Заступник голови фракції СДПН Арманд Цорн заявив, що енергетичні експерти його партії та Союзу досягли фахової домовленості щодо оновлення закону. За його словами, разом із заступником голови фракції Союзу Зеппом Мюллером він прагне завершити переговори щодо всіх енергетичних законопроєктів найближчими тижнями, щоб встигнути до засідання Бундесрату 18 грудня 2026 року.

Водночас Мюллер наголосив, що домовленості в окремих сферах діятимуть лише за умови узгодження повного енергетичного пакета. Розбіжності, зокрема, стосуються правил підключення нових сонячних і вітрових установок до мережі.

Райхе також пропонує обмежити компенсації для нових вітрових і сонячних установок, якщо їх тимчасово відключають через загрозу перевантаження мережі. СДПН натомість підтримує обмеження максимально допустимої потужності відпуску електроенергії на рівні нижче від пікової потужності установки, щоб зменшити потребу в розбудові мереж.

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