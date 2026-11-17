У Німеччині у 2025 році на одного педіатра, який надавав амбулаторну допомогу, у середньому припадало 1603 дитини та підлітка віком до 18 років. Десять років тому цей показник становив 1876 неповнолітніх на одного лікаря, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Федеральне статистичне відомство Німеччини.

Кількість лікарів зросла

За даними відомства, середня кількість дітей і підлітків на одного амбулаторного педіатра зменшилася, оскільки за десять років число таких фахівців зросло на 22%. У 2025 році в Німеччині налічувалося приблизно 8700 педіатрів, які працювали амбулаторно.

Ще близько 7400 педіатрів працювали у стаціонарах, а їхня кількість за десятиліття збільшилася на 26%. Майже дві третини медиків, які надавали амбулаторну допомогу, у 2025 році були жінками.

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Регіональні відмінності та кадровий склад

Показники суттєво різнилися між федеральними землями. У Саарі на одного амбулаторного педіатра в середньому припадало 2045 дітей і підлітків, тоді як у Бремені — 1305.

Статистики зазначили, що більша кількість лікарів не обов’язково означає пропорційне зростання можливостей для лікування. На це можуть впливати, зокрема, вищий рівень робочого навантаження в дитячій та підлітковій медицині або структурні зміни. Наприкінці 2025 року 30% амбулаторних педіатрів мали щонайменше 60 років.

Кількість дітей і підлітків у Німеччині також зросла: з приблизно 13,3 млн у 2015 році до близько 13,9 млн наприкінці 2025-го. Водночас кількість ліжок у спеціалізованих дитячих відділеннях між 2018 і 2025 роками скоротилася на 3%, а 11% ліжок у дитячій медицині становили реанімаційні. На розрахунки за медичне страхування припадало 80% доходів педіатричних практик.

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