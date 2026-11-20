У Німеччині набули чинності нові правила ЄС щодо споживчих кредитів, покликані посилити захист клієнтів від надмірної заборгованості. Кредитори, зокрема у схемах «купити зараз, заплатити пізніше», розстрочці та фінансуванні під 0%, мають ретельніше оцінювати, чи зможе людина повернути кошти. Про це повідомляє Tagesschau.

Перевірки для малих сум

Нові вимоги передбачають, що кредитори мають докладніше розкривати вартість кредиту, строк кредитування та умови платежів. За словами речника об’єднання консультацій для боржників Романа Шлага, понад половина всіх виданих кредитів нині становлять мікрокредити до 200 євро від таких сервісів, як Klarna або PayPal.

За даними дослідження Федерального органу фінансового нагляду Німеччини, кожен сьомий користувач через велику кількість онлайн-покупок хоча б раз забував про неоплачені рахунки або платежі в розстрочку. Кожен четвертий уже сплачував додаткові збори, пропустивши строк оплати.

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Заходи для позичальників

Якщо прогноз кредитора щодо спроможності клієнта платити не справдиться і той матиме фінансові труднощі, кредитор повинен запропонувати придатні заходи — наприклад відстрочення, продовження строку або скориговані платежі. Альтернативою може бути рекомендація звернутися до служби консультування боржників.

Членкиня правління Федерації центрів захисту прав споживачів Рамона Поп назвала нові правила значним успіхом для захисту споживачів. Водночас Німецька асоціація роздрібної торгівлі HDE заявила про значне бюрократичне навантаження. Її представник Георг Грюнгоф вважає, що розширення правил може змусити продавців відмовитися від частини популярних способів оплати.

Перевірки платоспроможності в онлайн-торгівлі переважно автоматизовані. Якщо алгоритм відмовить покупцеві в розстрочці, він зможе вимагати пояснення, а працівник компанії має повторно розглянути рішення вручну. У консультаціях для боржників очікують зростання попиту на послуги, де вже фіксують багатотижневі черги на прийом.

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