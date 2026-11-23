У Німеччині немає комплексного кризового плану на випадок масштабного й тривалого виходу супутників з ладу, який може вплинути на навігацію, банківські операції, електромережі, мобільний зв’язок і постачання продовольства. Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на спільне розслідування WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтвердило, що конкретного плану захисту на випадок супутникового збою немає. Водночас відомство планує підготувати для населення рекомендації щодо дій у разі перебоїв у роботі космічної інфраструктури. Космічний сектор уже віднесли до критичної інфраструктури, що передбачає суворіші вимоги безпеки, зокрема для супутникових компаній.

Симуляція виявила проблеми з постачанням

У German Wargaming Center при Університеті Бундесверу імені Гельмута Шмідта в Гамбурзі змоделювали сценарій масштабного супутникового збою на рівні району. У симуляції брали участь представники органів влади, бізнесу та служб цивільного захисту. За короткий час виникли труднощі із забезпеченням населення.

Керівник проєкту Філіп Ян Шефер заявив, що за найгіршого сценарію можливі мародерство або заворушення. На думку фахівців центру, муніципалітети не мають оперативно доступного плану, який визначав би пріоритети дій та необхідну допомогу в разі тривалої втрати космічних сервісів. Очільник району Мінден-Люббеке Алі Доган зазначив, що нині влада може лише опосередковано спиратися на наявні сценарії збоїв телекомунікацій або масштабних перебоїв з електроенергією.

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Ризики для військових і космічна стратегія

У разі масового виходу супутників з ладу можливості Бундесверу будуть суттєво обмежені: гірше працюватимуть окремі системи озброєння, а розвідка, навігація та зв’язок усередині війська й із союзниками будуть ускладнені. Командувач Космічного командування Бундесверу Міхаель Траут сказав, що військові не зможуть діяти так само точно й швидко та матимуть більше труднощів із пошуком цілей.

Одним з елементів нової космічної стратегії Німеччини є створення власної мережі із сотень супутників на низькій навколоземній орбіті для військового зв’язку та розвідки. За нинішніми оцінками, проєкт може коштувати близько 10 млрд євро, однак поки що він залишається планом на майбутнє.

Окремо видання повідомляє, що в розслідуванні WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung є ознаки можливих планів Російської Федерації — держави-агресора — запустити ще цього року супутник із ядерним зарядом. За даними журналістів, відповідною інформацією нещодавно обмінювалися деякі країни НАТО. Посольство РФ відкинуло ці твердження, назвавши їх безпідставними звинуваченнями та частиною пропагандистської кампанії.

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