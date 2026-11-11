У Німеччині обшукали помешкання у справі Kollektiv Zwickau — Der Spiegel

У Німеччині поліція провела обшуки в кількох містах земель Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія у межах розслідування у справі Kollektiv Zwickau. За даними Der Spiegel, розслідування стосується 20 підозрюваних віком від 18 до 36 років.

Обшуки у семи містах

Правоохоронці обшукали помешкання у Цвікау, Глаухау, Міттвайді, Шварценберзі, Лейпцигу, Мойзельвіці та Галле-на-Заале. Під час слідчих дій вилучили переважно технічні пристрої та пропагандистські матеріали.

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Версія слідства

За даними Земельного кримінального управління Саксонії, 20 фігурантів підозрюють у створенні злочинного об’єднання в лівоекстремістському середовищі. Слідчі вважають, що у 2022 році підозрювані об’єдналися в Цвікау в політичну комуністичну групу під назвою Kollektiv Zwickau.

За версією правоохоронців, учасники нібито домовлялися протидіяти праворадикальним і людиноненависницьким структурам на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Слідство припускає, що для досягнення цих цілей вони могли вдаватися до злочинів, зокрема завдання тілесних ушкоджень і пошкодження майна. Розслідування ведуть прокуратура Дрездена та Поліцейський центр протидії тероризму й екстремізму Земельного кримінального управління Саксонії. Минулого тижня у зв’язку з цією справою також відбулися численні обшуки в кількох федеральних землях.

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