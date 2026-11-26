У Вищому земельному суді Дюссельдорфа в Німеччині 54-річний чоловік визнав, що збирав інформацію для Федеральної служби безпеки Російської Федерації — держави-агресора. За даними Der Spiegel, обвинувачений, який має російське та українське громадянство, передав заяву через адвоката. Він стверджує, що збирав дані примусово, однак не пояснив, хто і яким чином чинив на нього тиск.

Об'єктом стеження був українець

Чоловік збирав відомості про людину в місті Аттендорн, у регіоні Зауерланд. За даними Генеральної прокуратури, об'єктом стеження був чоловік, який, імовірно, працював на Збройні сили України. Він нібито готував українських біженців у Польщі до повернення та участі в бойових діях.

Представниця Генеральної прокуратури заявила, що стеження, ймовірно, мало на меті підготовку подальших розвідувальних операцій проти цієї людини в Німеччині.

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У справі вилучили три телефони

За версією обвинувачення, чоловік передавав відомості російській спецслужбі щонайменше з листопада 2025 року і до затримання 27 березня 2026 року. У нього вилучили три мобільні телефони.

Суд запланував вісім засідань у справі до січня 2027 року. За обвинуваченням у діяльності на користь іноземної розвідки чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення.

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