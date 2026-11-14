У Німеччині очікують більше самостійно оплачених прийомів — Tagesschau

У Німеччині пацієнтам із державним медичним страхуванням може дедалі частіше доводитися самостійно оплачувати прийоми, якщо вони хочуть уникнути тривалого очікування. Такий прогноз висловив голова Федерального об’єднання лікарів касового медичного страхування Андреас Гассен, повідомляє Tagesschau.

Прийоми поза страховим покриттям

За словами Гассена, через нещодавно ухвалене скорочення гонорарів медичні практики не зможуть працювати у звичному режимі. Він очікує, що лікарі пропонуватимуть прийоми в приватних годинах, де оплачується кожен запис.

Пацієнтів із державним страхуванням, які оберуть цей варіант, лікуватимуть поза межами системи обов’язкового медичного страхування як приватних пацієнтів. Вони самостійно покриватимуть витрати на таке лікування.

На думку голови KBV, це є способом профінансувати додаткові випадки понад встановлений бюджет. Якщо бюджет практики буде вичерпано, пацієнтам, за його словами, може довестися чекати на прийом у бажаного лікаря до наступного кварталу, коли буде доступний новий бюджет.

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Скорочення для спеціалізованих практик

Програма заощаджень уряду Німеччини для системи обов’язкового медичного страхування передбачає значні скорочення витрат. У KBV заявляють, що особливо від них постраждає амбулаторний сектор.

За оцінкою Гассена, скорочення гонорарів на 3 млрд євро найбільше торкнеться отоларингології, ортопедії, кардіології, радіології та ревматології. Саме в цих спеціальностях, за його словами, буде менше доступних прийомів.

Гассен також заявив, що окремі групи фахівців частково втрачають 25% обороту, і назвав це загрозою для існування практик. Він висловив готовність обговорити з касами медичного страхування квоти на термінові з медичного погляду прийоми.

Водночас глава KBV наголосив: якщо практики мають гарантувати вільні записи, каси повинні гарантувати оплату незалежно від того, чи прийде пацієнт на прийом.

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