У Німеччині партії урядової коаліції — Союз і Соціал-демократична партія Німеччини — взаємно блокують рішення щодо зниження прибуткового податку та реформ трудового законодавства. Про це повідомляє Der Spiegel.

Податкове полегшення

Видання пише, що працівникам планували полегшити податкове навантаження через зміни до прибуткового податку. Однак Союз не готовий підтримати такі зміни, поки соціал-демократи відмовляються від реформ у трудовому праві.

Суперечка точиться між партіями так званої чорно-червоної коаліції канцлера Фрідріха Мерца. Для просування податкової ініціативи Союз пов’язує свою підтримку зі змінами у трудовому законодавстві.

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Позиція СДПН

Соціал-демократи, своєю чергою, вважають, що проблема виникла на рівні канцлера. Водночас у матеріалі йдеться про розбіжності саме щодо трудових реформ та запланованого зниження прибуткового податку.

На фото до публікації зображені канцлер Фрідріх Мерц із Християнсько-демократичного союзу та віцеканцлер Ларс Клінгбайль із Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі. Der Spiegel опублікував матеріал 25 листопада 2026 року.

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