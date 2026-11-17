У Німеччині великі мережі офтальмологічних клінік могли систематично завищувати для пацієнтів вартість спеціальних внутрішньоочних лінз під час операцій з лікування катаракти. За даними Tagesschau, за кілька років офтальмологи могли отримати від пацієнтів зайві сотні мільйонів євро.

Понад тисяча пацієнтів звернулися до NDR після попереднього репортажу про доплати за спеціальні лінзи. Журналісти протягом кількох місяців аналізували надіслані кошториси, договори та рахунки й передали частину анонімізованих документів експертам.

Медичний юрист Андреас Шпікгофф із Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, який ознайомився з анонімізованими документами, заявив, що в низці випадків були перевищені допустимі межі. Зокрема, він розкритикував виставлення пацієнтам неприпустимих паушальних сум без детального переліку медичних послуг.

Доплати за лінзи та обстеження

Один із пацієнтів, Детлеф Юрцок, сплатив 799 євро доплати за лінзу, що мала коригувати астигматизм. Після його запиту клініка надала деталізацію: сама лінза коштувала лише на 71,90 євро дорожче за стандартну, яку оплачує медична страхова каса. Решту суми становили понад 20 позицій нібито необхідних попередніх обстежень, причому деякі з них були вказані двічі. Клініка не надала NDR змістовної відповіді на запитання щодо цього випадку.

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Офтальмолог Ян Тоде з Медичної вищої школи Ганновера, який також переглянув частину анонімізованих рахунків, вважає багато вказаних обстежень зайвими. За його словами, деякі процедури оплачувалися двічі, хоча їх можна виставляти лише один раз для обох очей, а стандартні дослідження подекуди вказувалися за суттєво завищеною ціною.

За даними розслідування, деякі великі мережі вимагали понад 500 євро за певні лінзи, які мають повністю оплачуватися страховими касами. За інші спеціальні лінзи пацієнтам могли виставляти рахунки на понад 2 тисячі євро, хоча вартість самих лінз була значно нижчою.

Питання до лазерних процедур

Пацієнтам також пропонували лазерні процедури вартістю переважно від 1,2 до 1,6 тисячі євро. Юрцок заплатив за таку процедуру 1350 євро. Ян Тоде зазначив, що великий аналіз досліджень не виявив переваг лазерного методу порівняно зі звичайною операцією з лікування катаракти.

Наприкінці жовтня Федеральне відомство соціального забезпечення Німеччини закликало страхові каси краще інформувати застрахованих про лінзи, за які не потрібно доплачувати. Шпікгофф заявив, що в окремих рахунках бачить ознаки можливого шахрайства з оплатою послуг, якщо медично непотрібні процедури виставляють систематично. Найбільша офтальмологічна мережа країни Sanoptis, яку згадано в розслідуванні, не надала змістовних відповідей на запити журналістів.

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