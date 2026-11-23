Поліція в кількох містах Німеччини повідомила про численні погрози вибухів у школах. Правоохоронці перевіряють ці повідомлення, однак наразі не мають підстав вважати їх достовірними.

Перевірка повідомлень

Одними з перших про ситуацію в понеділок повідомили поліція Ерфурта та Фрайбурга. Йдеться про серію електронних листів із погрозами, спрямованих проти навчальних закладів у різних частинах країни. Як повідомляє Deutsche Welle, попередньо поліція розглядає ці погрози як імовірні фальшивки.

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Схожі випадки в Данії

Подібні повідомлення про ймовірно неправдиві погрози надходять також із Данії. Раніше в Європі вже фіксували скоординовані погрози вибухів у багатьох школах, які згодом виявлялися фальшивими.

Нинішні повідомлення з'явилися на тлі інших очевидних спроб спричинити порушення в Європі останніми тижнями. Серед них — погрози вибухів комерційним авіалайнерам і злами систем охолодження в супермаркетах, які могли бути спрямовані на масове псування продуктів.

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