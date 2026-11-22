У Німеччині підготували законопроєкт, який має чіткіше кваліфікувати феміциди як убивство. Документ пропонує прямо назвати «гендерно зумовлені або інші людиноненависницькі мотиви» серед ознак убивства, повідомляє Tagesschau.

Ініціативу просуває федеральна міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіг. Зміни, зокрема, стосуватимуться випадків, коли чоловік убиває жінку через її намір розірвати стосунки або через неприйняття її права самостійно визначати власне життя.

Мотиви контролю та власності

За словами Губіг, майже щодня в Німеччині чоловік убиває або намагається вбити свою партнерку чи колишню партнерку. Такі злочини вже можуть кваліфікувати як убивство, якщо буде доведено наявність низьких мотивів, однак це відбувається не в усіх випадках.

Запропонована зміна має забезпечити юридично надійне й належне врахування мотивів убивства, що ґрунтуються на патріархальному прагненні контролю та володіння. Губіг заявила, що вбивство жінки через її бажання розірвати стосунки має каратися як убивство. Вона зазначила, що деякі такі випадки досі не оцінюють саме так.

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Окремого складу злочину не планують

Міністерка водночас виступила проти запровадження окремого складу злочину «феміцид». На її думку, це не має переваг над запропонованими змінами, але матиме значно більше недоліків. Законопроєкт перебуває на внутрішньому погодженні в уряді.

У німецькому кримінальному праві вбивством вважають умисне позбавлення життя за наявності визначених законом ознак, зокрема низьких мотивів; за нього передбачене обов’язкове довічне ув’язнення. Суди оцінюють мотиви окремо в кожній справі. Убивства через власницьке ставлення або прагнення покарати жінку вже часто визнають убивствами.

За даними Федерального кримінального відомства Німеччини, у 2024 році в країні було вбито 308 жінок. У контексті домашнього насильства смертельних травм зазнали 191 жінка та дівчина: у 132 випадках ішлося про насильство з боку партнера, ще у 59 — про внутрішньосімейне насильство.

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