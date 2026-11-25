Міністерка юстиції Німеччини Стефані Губіг планує законодавчу реформу, яка має дозволити кваліфікувати вбивства з гендерно зумовлених мотивів як Mord — найтяжчу категорію вбивства за німецьким правом. Головна мета ініціативи — щоб феміциди, зокрема вбивства жінок після розриву стосунків або через реальну чи уявну невірність, принципово тягнули за собою довічне позбавлення волі.

Нова ознака мотиву

Як повідомляє Der Spiegel, запланована кваліфікуюча ознака — вбивство з гендерно зумовлених мотивів — має охопити ширше коло випадків, ніж типові феміциди.

Згідно з поясненням міністерства, до нової категорії може належати вбивство, безпосередньо мотивоване груповою ненавистю до людей певної статі та уявленням про їхню нібито нижчу цінність. Це, зокрема, може стосуватися вбивств жінок через загальну ненависть до жінок, а також убивств людей з іншими гендерними ідентичностями.

Патріархальне ставлення до партнерки

Нову ознаку також пропонують застосовувати, якщо жертві заперечують право на життя через уявлення про її нерівність за гендерною ознакою. Передусім це може стосуватися вбивств, зумовлених патріархальним прагненням влади й ставленням до партнерки як до власності.

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За даними міністерства, такий підхід насамперед охоплюватиме вбивства жінок чоловіками після розриву стосунків. Водночас подібний мотив, за задумом реформи, може бути встановлений і у злочинах, скоєних жінками, або у вбивствах чоловіків.

У відомстві також зазначили, що вбивства партнерки, пов’язані з її віком або хворобою, після яких нападник безуспішно намагається накласти на себе руки, не обов’язково мають альтруїстичні мотиви. Вони також можуть бути пов’язані з патріархальним прагненням контролю. До цієї категорії можуть віднести й так звані вбивства честі дочок або сестер через нібито безчестя.

Законопроєкт Губіг наразі перебуває на внутрішньому погодженні в уряді Німеччини. Його планують найближчим часом представити.

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