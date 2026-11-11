У Німеччині Міністерство у справах сім’ї підготувало законопроєкт, який може обмежити право на державний аванс на утримання дітей у разі несплати аліментів. Як повідомляє Der Spiegel, документ уже передали на внутрішньоурядове узгодження.

Поріг оподатковуваного доходу

Федеральна міністерка у справах сім’ї Карін Прієн заявила в Бундестазі, що для одного з батьків, який сам виховує одну дитину, пропонують встановити межу в 40 тисяч євро річного оподатковуваного доходу. За кожну наступну дитину цей поріг має зростати на 10 тисяч євро.

За словами міністерки, для сім’ї з однією дитиною нижня межа відповідає приблизно 4,5 тисячі євро валового місячного заробітку. Ініціативу ще не ухвалили: її можуть змінити під час розгляду урядом і подальших дебатів у Бундестазі.

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Повернення коштів від боржників

Державний аванс на утримання дітей виплачують у випадках, коли один із батьків не виконує аліментних зобов’язань. У 2024 році федеральний уряд і землі Німеччини витратили на ці виплати близько 3,2 мільярда євро. Органам влади вдалося повернути від зобов’язаних платити аліменти лише близько 17% коштів.

Союз і Соціал-демократична партія Німеччини у коаліційній угоді домовилися посилити тиск на боржників за аліментами. Серед можливих санкцій згадано, зокрема, позбавлення водійських прав, щоб збільшити частку коштів, які держава повертає від таких платників.

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