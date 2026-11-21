У Німеччині Міністерство економіки планує не поширювати майбутнє обмеження цін на бензин і дизель на автозаправні станції, розташовані безпосередньо на автобанах. Водночас АЗС поблизу з’їздів з автобанів, відомі як автодвори, мають підпадати під дію цінового обмеження.

Проєкт змін іще узгоджують між федеральними відомствами. Як повідомляє Tagesschau, ініціатива належить міністерці економіки Катаріні Райхе. За даними видання, яке посилається на джерела в міністерстві, АЗС на автобанах мають у середньому вищі витрати через дорожчу оренду та цілодобовий режим роботи.

Ліміт цін має запрацювати у січні

Німецький уряд раніше знизив податки на пальне через високі ціни на бензин і дизель. Цей захід діятиме до кінця року, а з січня планують запровадити цінове обмеження.

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Новий законопроєкт Міністерство економіки передало на перший етап внутрішнього узгодження з Канцлерським відомством та Міністерством фінансів. Попередню версію документа Соціал-демократична партія Німеччини визнала непридатною, оскільки вона передбачала високі бар’єри для набуття чинності обмеженням.

Термін дії та регіональні винятки

Кабінет міністрів має розглянути законопроєкт і пов’язану з ним постанову 2 грудня. Постанова визначатиме порядок розрахунку максимальної вартості бензину та дизеля. За рішенням коаліційного комітету, цінове обмеження має діяти 12 місяців, тоді як строк дії постанови становитиме три місяці. Можливість її продовження мають оцінити до завершення цього строку.

У міністерстві також заявили про необхідність гарантувати безперебійне постачання пального. Федеральним землям планують дозволити відступати від загальнонаціонального обмеження, якщо витрати на закупівлю або транспортування бензину й дизеля відрізнятимуться.

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