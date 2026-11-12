У Німеччині починається суд над Петером Фіцеком у справі про шахрайство — Der Spiegel

У Німеччині розпочинається судовий процес над Петером Фіцеком, якому, за даними Der Spiegel, інкримінують незаконну банківську діяльність, шахрайство та ухилення від сплати податків.

Закиди у фінансових правопорушеннях

Справа стосується закидів обвинувачення щодо незаконної банківської діяльності, шахрайства та ухилення від сплати податків. Ці закиди є предметом судового розгляду.

Самопроголошений король

Фіцека у матеріалі називають «рейхсбюргером». Він називає себе королем та вважає, що перебуває в монархії, правителем якої є він сам.

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У Der Spiegel також зазначають, що «король Петер» зневажає Федеративну Республіку Німеччина. У межах процесу він має відповідати на закиди обвинувачення.

На сторінці також розміщено посилання на попередні відеоматеріали SPIEGEL TV про Фіцека та «Königreich Deutschland». Серед них є відео про поліцейський рейд.

Матеріал SPIEGEL TV вийшов 12 листопада 2026 року. Його авторами вказані Henrik Neumann та Noah Cordes.

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