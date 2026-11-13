У Німеччині погодили бюджет на 2027 рік — Der Spiegel

У Німеччині погодили бюджет на 2027 рік. Паралельно зміни щодо прибуткового податку, пенсійних внесків, медичного страхування та страхування на випадок потреби в догляді впливатимуть на чистий дохід працівників.

Інфляцію не компенсують повністю

Як повідомляє Der Spiegel, під час розрахунку прибуткового податку інфляцію компенсують не повністю. Видання оприлюднило інтерактивний калькулятор, який показує вплив реформи на нетто-дохід найманих працівників, застрахованих у системі державного медичного страхування.

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Приклад розрахунку

Для працівника з річною зарплатою до сплати податків 40 тис. євро, без дітей і без шлюбу чи зареєстрованого партнерства, калькулятор зіставляє показники за 2026 і 2028 роки. За умови додаткового внеску до медичного страхування на рівні 3,1% сума прибуткового податку зменшується з 4395 до 4100 євро, тобто на 295 євро.

Зміна соціальних внесків

Водночас пенсійні внески в цьому прикладі зростають із 3720 до 4060 євро, а внески на страхування на випадок потреби в догляді — з 960 до 1080 євро. Внески на медичне страхування залишаються на рівні 3540 євро. Сукупний результат для такого працівника становить мінус 165 євро на рік. Усі суми в калькуляторі округлено до цілих євро.

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