У Німеччині профспілка IG Metall та роботодавці досягли колективної угоди для працівників металообробної й електротехнічної промисловості. Домовленість передбачає два етапи постійного підвищення зарплат, а також одноразові виплати працівникам.

Поетапне підвищення

Як повідомляє Anadolu Agency, зарплати зростуть на 2% із 1 травня 2027 року та ще на 2,3% із 1 квітня 2028 року. У березні 2027 року працівники також отримають одноразову виплату від 150 до 450 євро. Її розмір залежатиме від чистої рентабельності продажів компанії.

Відповідну виплату передбачили також для учнів виробничого навчання та студентів дуальної освіти. Угоду уклали регіональні підрозділи IG Metall у Баден-Вюртемберзі та Північному Рейні-Вестфалії під час четвертого раунду переговорів.

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Рекомендація для інших регіонів

Виконавча рада IG Metall рекомендувала регіональним переговорним комітетам профспілки ухвалити цю домовленість по всій країні. Голова IG Metall Крістіане Беннер подякувала працівникам, які брали участь у попереджувальних страйках, заявивши, що вони допомогли досягти результату за столом переговорів.

За її словами, угода створює можливості для майбутніх інвестицій і дає працівникам більшу фінансову захищеність. Беннер також наголосила, що 35-годинний робочий тиждень зберігається.

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