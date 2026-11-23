У Німеччині близько 23 тисяч працівників металургійної та електротехнічної промисловості в Гамбурзі, Бремені, Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні та Мекленбурзі — Передній Померанії почали 24-годинний попереджувальний страйк. Акцію організувала профспілка IG Metall на тлі безрезультатних тарифних переговорів, повідомляє Tagesschau.

Зупинка виробництва в Гамбурзі

На заводі Mercedes-Benz у Гамбурзі конвеєри зупинилися ще в неділю о 22:00. За словами представника IG Metall, підприємство повністю закрите, а на його території перебувають лише співробітники служби безпеки.

Три раунди переговорів для понад 130 тисяч працівників галузі на півночі Німеччини завершилися без результату. Дату наступної зустрічі сторони ще не визначили. У п’ятницю в цьому регіоні страйкували приблизно 12,3 тисячі працівників. Роботодавці назвали заплановані акції безвідповідальними та непропорційними.

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Вимоги профспілки та пропозиція роботодавців

IG Metall вимагає підвищити зарплату на 5% за угодою терміном на один рік. Об’єднання роботодавців Gesamtmetall пропонує одноразову виплату, яку за певних умов можуть призупинити, а також підвищення оплати на 1,3% із липня 2028 року. Роботодавці пропонують встановити термін дії угоди у 26 місяців.

Страйки на півночі є частиною загальнонаціональної кампанії. За даними IG Metall, у п’ятницю роботу в Німеччині припинили понад 150 тисяч працівників приблизно ста компаній, зокрема близько 70 тисяч — у Баварії. Нові зупинки роботи також очікуються в Берліні та Бранденбурзі. Профспілка вперше за вісім років проводить 24-годинні попереджувальні страйки та виплачує своїм членам страйкову допомогу.

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