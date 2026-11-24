У Німеччині щодня фіксують близько 150 сексуальних злочинів проти жінок, а в середньому кожні два дні гине одна жінка. Такі показники щодо злочинів проти жінок наводить Der Spiegel у матеріалі про насильство щодо жінок.

Зростання злочинів ненависті

За даними видання, протягом минулого року кількість злочинів ненависті, спрямованих проти жінок, різко зросла. Der Spiegel повідомляє, що цей висновок ґрунтується на актуальних статистичних даних.

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У підписі до ілюстрації видання зазначає, що до 99% осіб, які чинять насильство проти жінок, становлять чоловіки. Цей показник Der Spiegel наводить у контексті матеріалу про злочини проти жінок.

Інтернет як місце злочину

Der Spiegel також звертає увагу на інтернет як на місце скоєння злочинів. За повідомленням видання, це створює труднощі для органів кримінального переслідування. У матеріалі цю проблему розглядають у контексті ненависті й цькування в мережі проти жінок.

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