У Німеччині Генеральна прокуратура Дрездена висунула обвинувачення п’ятьом чоловікам і одній жінці у справі угруповання навколо Генріха XIII принца Ройсса. Їм закидають членство в терористичному об’єднанні або його підтримку, повідомляє Der Spiegel.

Обвинувачення шістьом фігурантам

За даними Генеральної прокуратури Дрездена, троє обвинувачених могли виконувати адміністративні завдання у військовому крилі об’єднання. Ще двоє чоловіків, за версією слідства, як члени угруповання брали участь у створенні та керуванні так званими ротами територіальної оборони.

Шосту обвинувачену вважають імовірною прихильницею угруповання. Вищий земельний суд Дрездена має вирішити, чи приймати обвинувальний акт до розгляду та чи відкривати основне судове провадження.

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Ймовірні плани перевороту

Групу, пов’язану з рухом рейхсбюргерів, підозрюють у підготовці насильницького повалення влади в Німеччині. За даними Der Spiegel, її учасники нібито були готові свідомо допустити загибель людей. Справи щодо інших імовірних учасників угруповання вже розглядають у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Штутгарті.

За версією Федеральної прокуратури Німеччини, членів групи об’єднувало глибоке неприйняття державних інституцій і вільного демократичного ладу. Слідство вважає, що вони планували ліквідувати державні інституції та посади на рівні земель, округів і громад. Для цього угруповання, за даними прокуратури, почало створювати так звані роти територіальної оборони.

Серед імовірних планів був напад на Бундестаг і затримання депутатів. Після цього мережа нібито мала сформувати перехідний уряд для укладення мирного договору з державами-переможницями у Другій світовій війні. Генріха XIII принца Ройсса, за даними слідства, передбачали на роль тимчасового глави держави.

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