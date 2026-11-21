У частині практик сімейних лікарів у Німеччині повідомляють про брак вакцин проти грипу, через що пацієнтам доводиться переносити щеплення. За даними Німецької асоціації сімейних лікарів, найбільші труднощі виникають із препаратами для людей віком понад 60 років, повідомляє Tagesschau.

Затримки з поставками

Голова Німецької асоціації сімейних лікарів Нікола Булінгер-Гепфарт заявила, що вакцини подекуди доставляли надто пізно або не в замовленому обсязі. За її словами, практики, які не мають препаратів, змушені телефонувати до багатьох аптек у пошуках вакцини. Через це дати щеплень переносять.

В Інституті Пауля Ерліха підтвердили, що цього року перевірку та випуск партій вакцини розпочали пізніше. Водночас представник установи заявив, що загальнонаціонального дефіциту поставок не бачить.

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Проблема із замовленнями

Представник Федерального об'єднання німецьких фармацевтичних асоціацій наголосив, що загалом забезпечення вакциною проти грипу гарантоване, хоча в окремих місцях препарат може тимчасово закінчуватися.

Булінгер-Гепфарт пов'язує труднощі із системою замовлень: лікарські практики мають замовляти вакцини приблизно за дев'ять місяців до сезону, коли реальний попит ще важко передбачити. Якщо замовити замало, додаткові поставки отримати складно, а якщо надто багато — практики ризикують залишитися з невикористаними препаратами та витратами. Торік вакцина від грипу також була відсутня в деяких практиках уже в середині грудня через високий попит на тлі ранньої хвилі грипу.

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