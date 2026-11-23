Дослідники Вюрцбурзького університету Юліуса-Максиміліана в Німеччині та Університету Тезпур в Індії синтезували три сполуки оксоборанів, стабільні у формі кристалів за кімнатної температури. Оксоборани містять потрійний зв’язок між бором і киснем і понад 60 років вважалися надто нестійкими та реакційноздатними для ізоляції поза екстремальними умовами, повідомляє ScienceAlert.

Неочікуваний результат реакцій

Сполуки утворилися під час експериментів із диборакумуленом — високореакційноздатною борвмісною речовиною. Після змішування її з кількома стандартними реагентами вчені неочікувано зафіксували утворення оксоборанів.

У результаті реакцій отримали тверді кристали жовтого та помаранчевого кольорів. Їх проаналізували за допомогою рентгенівської кристалографії для визначення розташування атомів і спектроскопії для вивчення молекулярної структури.

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Стабілізація молекул

Експериментальні дані та комп’ютерне моделювання підтвердили утворення потрійних зв’язків бор–кисень, які автори роботи оцінили як винятково міцні. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Chemistry.

Стійкість нових молекул частково пов’язали з бориленільною групою — фрагментом, що містить ще один атом бору та є багатим на електрони. Така група ділиться частиною електронної густини, зменшуючи дисбаланс електричного заряду, через який оксоборани зазвичай швидко руйнуються.

На відміну від попередніх підходів зі стабілізацією зв’язків бор–кисень за участю платини, у новому методі додаткові метали не знадобилися. Дослідники припускають, що електронно багаті бориленільні групи можуть допомогти стабілізувати й інші малокоординовані фрагменти елементів головних груп.

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